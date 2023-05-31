موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة للترم الثاني.. المادة بـ35 جنيها

قرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، قبول التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022/2023 داخل كل إدارة تعليمية «تقديم الطلبات باسم وكيل الوزارة ودفع الرسوم المقررة وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك»، كما حدد موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة.

وأشار وكيل تعليم البحيرة، إلى أنه سيتم تحديد ميعاد جلسة الاطلاع للطالب وولى الأمر عن طريق الإدارة التعليمية.

مدة تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة

وعن موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة، أوضح وكيل تعليم البحيرة أنه يأتي اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 / 6 / 2023 ولمدة 15 يوما وذلك طبقًا للمادة 34، 35 من القرار الوزاري 313 لسنة 2011 وتعديلاته مع العلم بأن قيمة التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها فقط.

كما أشار يوسف الديب وكيل الوزارة أن جلسة الاطلاع سوف تكون بالكنترول المركزي بمدينة دمنهور وفقا للميعاد الذى حددته الإدارة التعليمية، موضحًا أن ذلك يأتي تيسيرا على طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في تقديم تظلمات على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، وتخفيفا عن كاهل أولياء أمورهم وتيسير أعباء ومشاق السفر والانتقال نظرًا لبعد المسافات البينية بين مدن ومراكز المحافظة.