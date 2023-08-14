تحديث جديد يهدد خصوصية مستخدمي واتساب.. «مشاركة الشاشة»

يعد «واتساب» واحدًا من أهم تطبيقات التواصل التي لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحاضر، وهو التطبيق الأكثر شيوعًا في العالم، ويستخدمه أكثر من ملياري شخص حول العالم، وفقًا لموقع «العربية».

وخلال الساعات الماضية، جرى الإعلان عن تحديثات جديدة بتطبيق واتساب، لتحسين تجربة المستخدمين وإضافة العديد من المميزات لهم، وكان آخر هذه التحديثات، هي إضافة ميزة «مشاركة الشاشة» التي تتيح لجهات اتصال واتساب الخاصة بك عرض كل شيء على شاشة هاتفك الذكي.

مخاطر الميزة الجديدة

تهدف ميزة «مشاركة الشاشة» الجديدة إلى السماح للمستخدمين بعرض مقتطفات من مواقع الويب التي يتصفحونها أو المستندات التي يشاهدونها أو حتى إظهار كيفية الوصول إلى الميزات الموجودة على التطبيق أو الجهاز، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

ووفق بيان للشركة، فسواء كنت تشارك المستندات للعمل، أو تتصفح الصور مع العائلة، أو تخطط لقضاء إجازة أو التسوق عبر الإنترنت مع الأصدقاء، تتيح لك الميزة الجديدة مشاركة عرض مباشر من شاشتك أثناء المكالمة.

كيف تحافظ على خصوصيتك مع استخدام الميزة

ومن المقرر أن يتم طرح الميزة الجديدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث ستظهر للمستخدمين أيقونة مشاركة في التطبيق وبمجرد الضغط عليه سيتم منحهم خيار مشاركة تطبيق معين أو شاشتهم بالكامل.

وبالرغم من أن هذه الميزة مفيدة في العديد من التخصصات والأعمال، إلا أنه قد ينشر ويفضح جزء من الخصوصية الخاصة بكل فرد، حيث أنه يتم مشاركة الشاشة بشكل كامل.

ونوهت الشركة لضرورة، إخفاء أي شيء لا تريد أن يراه الآخرون قبل أن تبدأ في مشاركة شاشتك.