إطلاق مهرجان الخيول العربية في الشرقية نهاية سبتمبر المقبل

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إطلاق مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ27 بأرض الفروسية بمدينة بلبيس، مشيرا إلى أن المهرجان يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة، حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية، ويضع الشرقية علي خريطة السياحة العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بأعضاء اللجنة العليا المشرفة على تنظيم المهرجان، وممثلي لجنة الحكم في مسابقة أدب الخيل وممثلين عن هيئة الإسعاف والحماية المدنية والهيئة الإقليمية، لتنشيط السياحة والغرفة التجارية، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لانطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ27.

تجهيز أرض المهرجان لاستقبال الخيول

وبدأ محافظ الشرقية الاجتماع بالتأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالإشراف على تنظيم مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، والمُقرر أن تنطلق فعالياته على مدار 3 أيام، في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول ومحبي الخيول العربية الأصيلة ومديريتي الطب البيطري والشباب والرياضة، مشيرا الي أنه جاري الانتهاء من تجهيز أرض المهرجان وتهيئتها لاستقبال الخيول المشاركة في فعاليات مسابقات أدب وجمال الخيول العربية.

غرف تسكين الخيول

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، أنه جاري العمل على قدم وساق بأرض المهرجان وتجهيز الملعب طبقا للمقاييس الدولية، استعدادا لاستقبال الخيول المشاركة في فعاليات لمهرجان، وكذلك الانتهاء من تجهيز (المنصة الرئيسية - منصة استقبال ضيوف المهرجان - منصة للإعلاميين علي يمين ويسار المنصة الرئيسية المخصصة، لاستقبال ضيوف المهرجان، إضافة إلى «Media Corner» لوضع كاميرات التصوير اللازمة لتغطية فعاليات المهرجان - منصة أصحاب الخيول - منصة للمشاركين في بطولات أدب وجمال الخيل)، إضافة لتجهيز غرف إيواء مجهزة (بوكسات) لتسكين الخيول بها ، مشيرا إلى أن لجنة أعضاء التحكيم مسجلين جميعهم في منظمة «ايكاهو» العالمية.