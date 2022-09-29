قبلة عشاق الخيول العربية.. 96 حصانا يتنافسون في مهرجان الشرقية

انطلقت اليوم مسابقة جمال الخيول في اليوم الأول من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ26 بمشاركة 96 حصانا، وذلك بقرية الفروسية بمدينة بلبيس.

وينظم المهرجان الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تحت إشراف وزير السياحة والآثار والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

اهتمام دولي متزايد

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظى دائما بإقبال كبير، واهتمام دولي متزايد ويسجل هذا العام مشاركه أكثر من 96 من الخيول في مسابقات جمال الخيل، إضافة إلى المشاركين في مسابقات أدب الخيل، ما يجعل المهرجان علامه فارقه في خريطة البطولة العربيه للخيول العربية، ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنة لكبرى الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية.

أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية

واضاف المحافظ أن مهرجان الشرقية للخيول يحرص دائما أن يكون الأكثر تطورا وتميزا، الأمر الذي يعزز من مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية، ويخلد اسمه كملتقى سنوي عالمي يجمع عشاق الفروسية والخيل العربية.

وقال المحافظ إن الجمهورية الجديدة التي تطلقها الحكومة المصرية تؤسس نسقا فكريا واجتماعيا وإنسانيا ومجتمع متطور تسوده قيم رفيعة تسعى هذه الجمهورية إلى التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع، مؤكدا أن محافظة الشرقية بجميع قيادتها وجهازها التنفيذي تسير بخطى ثابتة وقوية نحو تحقيق أسس الجمهورية الجديدة لتكون محافظة الشرقية في مقدمه قطار البناء والتنمية.

قدم محافظ الشرقية الشكر لوزيري السياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ولجميع الرعاة والقائمين على المهرجان لرعايتهم للمهرجان، متمنيا أن يخرج المهرجان بالصورة المشرفة التي تليق بابناء المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر لأصحاب الخيول العربية على تلبية الدعوة والمشاركة في فاعليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ26 ليمثل إنطلاقة لغد أفضل لمحافظتنا الكريمة، لتنعم مصر بالإزدهار تحت رعاية ابنها البار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

بدأت فقرات المهرجان باستئذان قائد طابور العرض من اتحاد الشرطة الرياضي من محافظ الشرقية ببدء فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة ممتطيا جواده حاملا السيف ويرافقه أربعة فرسان حملة الإعلام، حاملين علم جمهورية مصر العربية و وزارة الداخلية - محافظة الشرقية – شعار مهرجان الشرقية للخيول في دورته 26.

قدمت فرقة الشرطة للموسيقى العسكرية عرضا موسيقيا أعقبه عرضا للقوس والسهم من على ظهر الخيل، تلاها تقديم فقرات فنية لفرقة الفنون الشعبية بورسعيد والتنورة التراثية بالغورية والتابعين للهيئة العامة لقصور الثقافه نالت إعجاب الحضور.

وقام فرسان اتحاد الشرطة الرياضي بتقديم عرضي البولو والكلا، والتي تعد أحد الرياضات العربية العريقة التي تميز بها الفرسان العرب منذ أعوام طويلة وهي رياضة تتسم بالكثير من الطموح والتحدي وتعبر عن مهارة الفارس وذكائه وقوه تركيزه وتمكنه من التقاط الأوتاد بالسيوف والرماح.

تنافس فرسان اتحاد الشرطة الرياضي في رياضة البولو، والتي تمارس من على ظهور الخيل بين فريقين من أربعة لاعبين يستخدم كل منهما مضارب ذات مقابض طويلة مرنة لضرب كرة خشبية فى ملعب عشبي وبين مركزين للمرمى.