جهاز تنمية المشروعات: نعمل على التوسع في تقديم خدمات الشمول المالي

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية التعاون مع كبرى البنوك ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية لتوسيع مظلة الشمول المالي ضمن مبادرة البنك المركزي؛ مما يسهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة الخدمات اللازمة للتوسع في تنمية هذا القطاع بيسر وسهولة، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتوسع في الشمول المالي.

تنفيذ المبادرة مع توجهات الجهاز للتوسع في تقديم خدمات لعملائه

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن تنفيذ هذه المبادرة يتماشى مع توجهات الجهاز للتوسع في تقديم خدمات متنوعة لعملائه من أصحاب المشروعات متناهية الصغر، ومن بينها تيسير حصولهم على خدمات القطاع المصرفي بسهولة وبأسعار مناسبة تتفق مع قدراتهم المالية؛ مما يشجعهم على الانضمام للقطاع الرسمي ويساعدهم على الاستفادة من الخدمات المالية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة، ويمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها أو بدء مشروعات جديدة تتيح المزيد من فرص العمل وتعزز من الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.

التعاون مع مختلف البنوك والجهات الشريكة

وأضاف «رحمي»، أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على التوسع في التعاون مع مختلف البنوك والجهات الشريكة، بما يساهم في الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء ومساعدتهم على الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز أو من خلال هذه الجهات الشريكة.

وقام بنك القاهرة بفتح حسابات لـ50 عميلًا وعميلة وإصدار دفاتر شيكات وكروت ميزة بدون أى تكلفة، كما قامت شركة أمان بإصدار 51 قرضًا متناهي الصغر بحوالي مليون و500 ألف جنيه، وذلك من التمويلات المتاحة لها من الجهاز.