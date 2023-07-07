رئيس البنك الزراعي المصري يوضح أهمية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات

قال الدكتور علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، إنه تم توقيع بروتوكولات بين البنك الزراعي المصري وجهاز تنمية المشروعات على مدار الخمس سنوات الماضية، وذلك لتمويل المشروعات المتناهية الصغر.

تمكين المرأة من كافة الجوانب

وأكد الدكتور علاء فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية «إي تي سي»، أن الدولة المصرية تسعى إلى تمكين المرأة في كافة القطاعات وخاصة القطاع الاقتصادي، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لتحقيق رؤية مصر 2030 تطوير القرى وتمكين المرأة من كافة الجوانب.

وأضاف أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بداية السير على خطى الدولة التي استطاعت تحقيق طفرة تنموية واضحة، وأن هناك «تكاتف بين جميع مؤسسات الدولة لتحقيق النجاح مع ذوي المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر».

مواعيد ودراسة الفائدة

واستطرد: «الفائدة على التمويل تسير وفق مواعيد محددة أي يتم فرض نسبة فائدة 3% على فترة التمويل التي لا تزيد على 3 أشهر، بينما 6% على 6 أشهر، و12% على عام كامل»، وأن «دراسة المشروعات التي تطلب التمويل لا تزيد على 24 ساعة ويتم الرد على العميل».