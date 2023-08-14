عاجل.. الأهلي يفسخ عقد لاعبه الأجنبي قبل ضم المهاجم الجديد

توصلت إدارة الأهلي لاتفاق لفسخ عقد الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد انتهاء إعارة اللاعب إلى القادسية السعودية.

من جهته، قال مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن إدارة الأحمر اتفقت مع اللاعب على فسخ التعاقد مقابل الحصول على 270 ألف دولار، علمًا بأن المقابل المادي المتبقى للمهاجم يصل لـ900 ألف دولار.

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