والتر بواليا يرفض العودة إلى الأهلي

يبحث الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي انتهت إعارته لفريق السيلية القطري، بنهاية الموسم الجاري، عن عرض خارجي للرحيل عن القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من المهاجم الكونغولي، أنَّ «بواليا» تحدث مع بعض وكلاء اللاعبين، خلال الأيام الأخيرة، للبحث عن عرض خارج الأهلي في الموسم الجديد، وذلك بعد رفضه فكرة العودة للأهلي مجددا.

وأوضح المصدر أنَّ والتر بواليا يرغب في اللعب خارج الأهلي، في الموسم الجديد، خاصة أنه لم يتحدث معه أي مسؤول داخل النادي، بشأن عودته للقلعة الحمراء حتى في الوقت الحالي.

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