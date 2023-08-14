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الإعلامي بشير حسن رئيسا لقناه cbc العامة

كتب:

محمد أيمن سالم
05:00 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
الإعلامي بشير حسن

الإعلامي بشير حسن

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الإعلامي بشير حسن رئيسًا لقناه cbc العامة.

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