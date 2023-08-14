الإعلامي بشير حسن رئيسا لقناه cbc العامة كتب: محمد أيمن سالم 05:00 م | الإثنين 14 أغسطس 2023 الإعلامي بشير حسن أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعيين الإعلامي بشير حسن رئيسًا لقناه cbc العامة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بلاغ للنائب العام ضد بشير حسن المتحدث الإعلامي لوزير التعليم السابق بشير حسن: انطلاقة جديدة لبرنامج "هتكلم" 7 سبتمبر بشير حسن ينضم إلى "القاهرة والناس" بشير حسن: وزارة التعليم تتعامل مع أصحاب المدارس الخاصة على أنهم تجار انسحاب بشير حسن من رئاسة قناة "Ten" الإعلامي بشير حسن بشير حسن المتحدة بقلم محمد أيمن سالم