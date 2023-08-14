بشير حسن لـ«كلام في السياسة»: صناعة الوجوه الجديدة مهمتي الأساسية

وجه الإعلامي بشير حسن رئيس قناة سي بي سي العامة، التحية للقائمين على اختيار القيادات الجديدة في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موضحا أن هذه الاختيارات شكلت مفاجئة للجميع، وهذا نتيجة متابعة دقيقة، واهتمام كبير من الشركة بالتفاصيل، وتوجه كل كادر.

الوجوه الجديدة

أضاف خلال لقائه في برنامج «كلام في السياسة» مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مهمته الأساسية كأحد العاملين في الإعلام خلف الكاميرا، هي صناعة الوجوه الجديدة على الشاشة، وهذا ليس بالأمر السهل، يجب أن تنكر ذاتك، وأنت تصنع هذه الوجوه.

وأوضح أن فريق أي برنامج يحضر قبل الحلقة بنحو 4 ساعات، وتتم مناقشة الفكرة المتفق عليها، وما المستجدات، زميلنا في أمن القناة لا بد أن تكون لديه أفكار، وهو يشاهد الحلقة، ويعلق عليها إذا كانت جيدة أم لا، ويأتيني اتصال من الناس البسطاء في بلدنا يقيمون الحلقة، هذا يعني أن البرنامج نجح، وبالتالي القناة نجحت، الكل يجب أن يعمل بنظام الورشة.

البرامج الصباحية

وذكر أنه قديما كانت القناة تعمل على برنامج واحد، لكن الآن الجميع يعمل تحت شعار القناة، والاهتمام بالبرامج الصباحية يوازي الاهتمام بالبرامج المسائية، لا يوجد برنامج أفضل من الآخر.