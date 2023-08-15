شكري: اجتماع وزراء الخارجية ناقش جهود الحكومة السورية تجاه الأزمة الراهنة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنه يتقدم بإحاطة حول فعاليات اجتماع لجنة الاتصال العربية، بحضور وزير خارجية سوريا، وبمشاركة وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق ولبنان، لافتا إلى أن الاجتماع تناول استعراض المخرجات التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الوزاري، الذي عقد في عمان ومخرجاته، والقرار الذي صدر عنه، في إطار تشكيل لجنة الاتصال الخاصة بالأزمة السورية، والتواصل مع الجهات السورية وتنازل أبعاد الأزمة المختلفة.

الخارجية السورية

وأوضح شكري، في مؤتمر صحفي نقلته «القاهرة الإخبارية»، أن وزير الخارجية السورية أطلع الوزراء على الإجراءات التي تتخذها الحكومة في تناول الأزمة، بالإضافة للتأكيد على المسلمات المرتبطة بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية، واستعادة تفاعل سوريا في الإطار الإقليمي.