عماد الدين حسين: رفع توصيات الحوار الوطني لرئيس الجمهورية حال إقرارها غدا

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك عدة مخرجات وتوصيات تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية.

وأضاف عماد الدين حسين خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز: «بدأنا حوارا فعليا في مايو الماضى، وجلسات المقررين والمقررين المساعدين في الجلسات التخصصية توصلوا لمجموعة من التوصيات والتوافقات سيتم رفعها لاجتماع مجلس الحوار الوطني الذي سينعقد غدا، وإذا أقر المجلس هذه التوصيات سيتم رفعها للرئيس كي يحولها قرار تنفيذي أو لمجلس النواب لمناقشتها».

عماد حسين: 13 لجنة قدمت توصيات

وأوضح أن هناك 19 لجنة في الحوار الوطني و13 لجنة قدمت توصيات، وهو تطور مهم وحينما تصدر هذه التوصيات سيتم اعتمادها من قبل الرئيس، وهو تطور سريع، ونأمل أن تكون خاتمة سعيدة للمشهد السياسى في مصر.

وتابع: «هناك شبة توافق للحاضرين بلجنة الدين العام وعجز الموازنة، وأتصور أن التوصيات لهذه اللجنة ستكون خاصة بالمجالات التي نسبب فيها الاستدانة، والتوصيات عمومية ومحددة في الاستثمار المحلي والأجنبي وإزالة العقبات لحل الأزمة الاقتصادية».