عاجل| رمضان صبحي يحسم موقفه من الانتقال إلى الزمالك 

يرفض رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، الرحيل إلى أي نادٍ في الدوري المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التقارير التي ربطت اسمه بالانتقال إلى نادي الزمالك، بعد نجاح مسؤولي الأبيض في حل أزمة وقف القيد.

رمضان صبحي يوضح لمسؤولي بيراميدز موقفه من الانتقال للزمالك

وقال مصدر داخل نادي بيراميدز، لـ«الوطن سبورت»: «شهدت الساعات الماضية حديثا بين رمضان صبحي، ومسؤولي بيراميدز، وأكد اللاعب أنه سوف يرحل إلى الخليج أو أوروبا، فقط هذا الصيف، ولن يرحل محليًا مهما كانت العروض، على الأقل في الموسم الحالي».

وأضاف المصدر: «رمضان صبحي يستبعد في الوقت الحالي الانتقال إلى نادي الزمالك، الذي لم يتقدم بعرض رسمي للتعاقد معه حتى الآن، لكنها مجرد محاولات من وكلاء لاعبين لجس نبض الإدارة حول رحيل اللاعب محليًا».