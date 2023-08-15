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وزير الخارجية: استمرار الأزمة في السودان موضع قلق شديد لمصر ودول الجوار

كتب:

محمد أيمن سالم
09:00 م | الثلاثاء 15 أغسطس 2023
السفير سامح شكري

السفير سامح شكري

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن استمرار الأزمة والصراع في السودان، موضع قلق شديد لمصر ودول الجوار، لما له من أثر سلبي وليس فقط إزاء قضية اللجوء، ولكن للارتباط التاريخي بين شعوب المنطقة، لافتا إلى أنه لا بد من الحفاظ على السودان دولة موحدة، تقوم مؤسساتها الشرعية بدورها في خدمة الشعب السوداني.

وأوضح شكري في مؤتمر صحفي نقلته القاهرة الإخبارية، أن اجتماع دول الجوار في تشاد، مهم تنفيذا للتوجيه الذي صدر عن قمة دول الجوار التي عقدت في القاهرة، والأهم حاليا، هو بلورة خارطة طريق لعمل دول الجوار بشكل مباشر، في إطار الاتصال والتفاعل مع مختلف الأطراف السودانية، في إطار احتواء الأزمة أو التعامل مع القضايا الإنسانية، والتعامل مع القضية السياسية، ووضع خارطة طريق لتوزيع الأدوار بين دول الجوار، في إطار تناول شق من عناصر الأزمة، بما ييسر لتكامل في الجهود والقدرة على تفعيل ما يتم التوصل إليه من تفاهمات تؤدي لاحتواء الأزمة.

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بقلم محمد أيمن سالم