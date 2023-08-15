«القاهرة الإخبارية»: 7 مصابين في حادث بمدينة ملاهي فرنسية

أعلنت الشرطة الألمانية، إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة خلال استعراض في مدينة ملاهي «أوروبا -بارك» الأكبر في ألمانيا، والواقعة في منطقة روست القريبة من الحدود مع فرنسا، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «فرانس برس».

وذكرت الشرطة في بيانها، أنّ قرابة الساعة الخامسة مساء أمس الاثنين، لاحظ حاضرون وقوع حادثة في بركة مليئة بالمياه كان يجري استعراض فيها، مُشيرةً إلى إصابة 5 أشخاص من فنانين وزائرين بالحادثة.

وتابعت أنّ 3 من المصابين نُقلوا إلى المستشفى لمراقبة حالاتهم، وتم فُتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث.

وفي 19 يونيو، اندلع حريق في مدينة الملاهي نفسها؛ بسبب ما رُجح أنّها مشكلة تقنية، وتعيّن بسبب ذلك إجلاء 25 ألف شخص من المكان.

وافتُتحت «يوروبا -بارك» الواقعة على مسافة وسطى بين فرايبورج إم بريسجاو الألمانية وستراسبورج الفرنسية سنة 1975.

ويُشير مالكو هذه المدينة الترفيهية إلى أنّ نحو 6 ملايين شخص يزورونها سنويًا، ما يجعلها إحدى مدن الملاهي الرئيسية في أوروبا.