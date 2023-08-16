نجل إبراهيم سعفان: والدي علم الفنانة سعاد حسني القراءة والكتابة

قال محمد سعفان، نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان، إن والده عمل بالتدريس في بداية حياته، بعد حصوله على ليسانس الشريعة وأصول الدين من المعهد الديني، ثم حصل على بكالوريوس معهد السينما، كما ساهم في التدريس للفنانة القديرة سعاد حسني، وعلمها القراءة والكتابة سنة 1959 أثناء التحضير لفيلم «حسن ونعيمة»، الذي كان تعاونا رائعا بين المخرج هنري بركات ويعد أول أعماله الفنية.

سعفان: والدي كان ممثلا كوميديا موهوبا

أضاف نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان خلال لقائه مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «Ten» الفضائية، أن والده كان ممثلاً كوميديًا موهوبًا، يمتلك إمكانيات تعبيرية غنية، وشارك في ما يقرب من 140 عملاً فنيًا، موضحا أن المسرح كان عشقه الأول والأخير، حتى أنه تعرض لوعكة صحية في عام 1978، ونصحه الأطباء بعدم العمل المسرحي، لكنه رفض الامتثال لتعليمات الطبيب لحبه الشديد في العمل المسرحي، ورغبته في مواصلة العمل رغم الصعوبات في ذلك التوقيت.

كان يتمتع علاقات صداقة بمعظم الفنانين ودائم التواصل معهم

وأكد نجل الفنان الراحل إبراهيم سعفان، أن والده كان يتمتع بعلاقات صداقة بمعظم الفنانين، أبرزهم سيد زيان وعبد المنعم إبراهيم وكان دائم التواصل معهم، موضحا «والدي حب الفن وأخلص له حتى وفاته في عجمان أثناء تصوير أحد الأعمال مع الفنان صلاح السعدني، وأن من أصعب المواقف التي مرت في حياته، هي وفاة 4 من أبنائه في عام واحد، إذ توفي 3 أولاد وفتاة بسبب إصابتهم بالجفاف، وبعدما أنجبت زوجته مرة أخرى أطلق على المولودة الجديدة اسم "رضا"، وبعدها أنجب 4 أبناء آخرين».