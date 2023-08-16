وزيرة الثقافة تكرم الطفلة «حبيبة» الفائزة بجائزة «إيفاك اليابانية» في الرسم
كتب:
إلهام الكردوسي
01:25 م | الأربعاء 16 أغسطس 2023
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تُكرم الطفلة "حبيبة" الفائزة بجائزة "إيفاك اليابانية»
كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الطفلة حبيبة محمد قطب إبراهيم «15 عامًا»، الفائزة بجائزة «إيفاك اليابانية العالمية»، بحضور الدكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل.
وهنأت وزيرة الثقافة، الطالبة حبيبة، لحصولها على هذه الجائزة العالمية، وحثتها على الاستمرار في الإبداع والتميز، مؤكدة أن الوزارة تقدم كل أوجه الدعم والرعاية للموهوبين والمبدعين، لخلق جيل جديد يحمل راية الإبداع والتنوير في مصر.
تقدم أوجه الدعم والرعاية للموهوبين
أضافت وزيرة الثقافة، أن رعاية الموهوبين والمبدعين أحد محاور عمل الوزارة، وفق رؤية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، ونحرص على تنمية مواهب وقدرات أبنائنا، سواء الملتحقين منهم بالمركز القومي لثقافة الطفل، أو مركز تنمية المواهب بالأوبرا، أو من خلال الورش الفنية التي تنظمها قطاعات الوزارة المختلفة.
يُذكر أن الطفلة حبيبة محمد قطب، إحدى متدربات المركز القومي لثقافة الطفل، واكتُشفت موهبتها في الرسم منذ ثلاث سنوات، تطورت إبداعاتها بسرعة كبيرة.
كما شاركت وفازت بالعديد من المسابقات، كان آخرها مسابقة «مهرجان اليابان الدولي للفنون»، إذ جرى دعوتها للسفر لليابان، كما فازت بالمركز الثالث على مستوى أفريقيا في مسابقة «حلمي»، التي أقامتها السفارة الصينية على مستوى دول التعاون الأفريقي للشباب الأفارقة.
وفازت بمسابقة «سفير الثقافة الصغير»، وحصلت على اللقب بدولة الصين، بعد منافسة قوية، إذ جرى دعوتها للسفر للصين، كما شاركت بالعديد من المسابقات داخل جمهورية مصر العربية.