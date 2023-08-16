وزيرة الثقافة تكرم الطفلة «حبيبة» الفائزة بجائزة «إيفاك اليابانية» في الرسم

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الطفلة حبيبة محمد قطب إبراهيم ‏‏«15 عامًا»، ‏الفائزة بجائزة «إيفاك اليابانية العالمية»، بحضور الدكتور ‏هشام عزمي، أمين عام ‏المجلس الأعلى للثقافة، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، ‏رئيس المركز القومي لثقافة الطفل‎.‎

وهنأت وزيرة الثقافة، الطالبة حبيبة، لحصولها على هذه الجائزة العالمية، ‏وحثتها على ‏الاستمرار في الإبداع والتميز، مؤكدة أن الوزارة تقدم كل أوجه ‏الدعم والرعاية ‏للموهوبين والمبدعين، لخلق جيل جديد يحمل راية الإبداع ‏والتنوير في ‏مصر‎.‎

تقدم أوجه ‏الدعم والرعاية ‏للموهوبين

أضافت وزيرة الثقافة، أن رعاية الموهوبين والمبدعين أحد محاور عمل ‏الوزارة، وفق ‏رؤية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030‏‎»، ونحرص ‏على تنمية مواهب وقدرات أبنائنا، سواء الملتحقين منهم بالمركز القومي ‏لثقافة الطفل، أو مركز تنمية المواهب بالأوبرا، أو من خلال الورش الفنية التي ‏تنظمها قطاعات الوزارة المختلفة.‎ ‎

يُذكر أن الطفلة حبيبة محمد قطب، ‏إحدى متدربات المركز القومي لثقافة الطفل، ‏واكتُشفت موهبتها في الرسم منذ ثلاث ‏سنوات، تطورت إبداعاتها بسرعة ‏كبيرة.

كما شاركت وفازت بالعديد من المسابقات، كان ‏آخرها مسابقة «مهرجان ‏اليابان الدولي للفنون»، إذ جرى دعوتها للسفر لليابان، كما فازت ‏بالمركز ‏الثالث على مستوى أفريقيا في مسابقة «حلمي»، التي أقامتها السفارة الصينية ‏على ‏مستوى دول التعاون الأفريقي للشباب الأفارقة.

وفازت بمسابقة «سفير ‏الثقافة الصغير»، ‏وحصلت على اللقب بدولة الصين، ‏بعد منافسة قوية، إذ جرى ‏دعوتها للسفر للصين، كما شاركت بالعديد من ‏المسابقات داخل جمهورية مصر العربية.‏