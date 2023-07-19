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«ثقافة الطفل» يقدم أوبريت «الرسول نور عيني» احتفالا بالعام الهجري

كتب:

إلهام الكردوسي
03:26 م | الأربعاء 19 يوليو 2023
كورال سلام التابع للمركز القومي لثقافة الطفل

كورال سلام التابع للمركز القومي لثقافة الطفل

يعلن المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف عن أوبريت «الرسول نور عيني» من إنتاج المركز، الأوبريت كلمات الشاعر أحمد طلب، ألحان وتوزيع المايسترو وائل عوض، غناء كورال سلام التابع للمركز، في إطار مبادرة «ثقافتنا في إجازتنا» التى أطلقتها وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتورهشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

تفاصيل أوبريت «الرسول نور عيني»

وعُرض الأوبريت، في رمضان الماضي للمرة الأولى، على مسرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

ونشر المركز فيديو كليب للأوبريت بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1445هـ، على قناة المركز القومي لثقافة الطفل على «يوتيوب»، تصوير الفنان أشرف جاد، إخراج الفنان سامح مصطفى، تم تصوير الكليب بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، مدة الكليب 19 دقيقة، ويعرض 19 يوليو 2023.

الأوبريت هندسة صوتية حسام حمدي، جرافيك الفنان جلال الدين جمال، إشراف إداري للكورال عبير محمد إشراف الحديقة الثقافية ولاء محمد.

رابط الأغنية على يوتيوب من هنا

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي