السيسي لأهالي مطروح: منطقة لوجستية بجوار منفذ السلوم لتوفير فرص عمل لكم

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهالي مطروح، خلال لقائه بهم اليوم، موضحا أن أهالي مطروح يشعرون باهتمام الدولة بهم وبإقامة مشروعات لهم، «كنت بفتتح ميناء، وأنا في الطيارة كنت بشوف شكل الدنيا عامل ازاي، وبعد 4 سنين جيت بالطيارة بردو علشان أدي نفسي فرصة أشوف».

وأضاف الرئيس السيسي: «في تطور كبير، وكل ده خطوة خطوة على الطريق بالنسبة للي بنستهدفه للمحافظة، تطور بتعملوه هنا وتطور الدولة بتعمله، وبنتكلم على مدن جديدة والقطار السريع اللي الكل هيستفيد منه».

وتابع الرئيس: «منفذ السلوم بقالنا 4 سنين شغالين فيه علشان حركة التجارة بينا وبين ليبيا، وفي منطقة لوجستية جنب المنفذ علشان كل دي فرص عمل لتنمية محافظة مطروح والمنطقة الغربية».

طفرة تنموية في مطروح

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار السنوات الماضية، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة بمحافظة مطروح.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.