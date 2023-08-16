السيسي من مطروح: نحاول تخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية على المواطن

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المواطنين متأثرون بشكل كبير بالأزمة الاقتصادية، «الناس متأثرة بالأزمة الاقتصادية وأنا عارف، الأسعار مرتفعة وأنا عارف، واحنا بنحاول بكل ما أوتينا نخفف من تأثير الأزمة دي ببرامج بنعملها على مستوى الدولة خصوصا للمواطنين اللي ظروفهم صعبة».

وأضاف الرئيس خلال حديثه مع أهالي مطروح: «مفيش أزمة بتمر على مصر إلا وبنبقى متأكدين إنها هتعدي بفضل الله ثم الإرادة والعمل والتخطيط، لأننا بنعمل خير، وإحنا كمسؤولين لا نبغي إلا الخير لكل الناس وبلدنا، ومفيش عندنا هدف غير كده».

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.