السيسي: تنفيذ مدن جديدة على امتداد الساحل سينعكس تأثيره على أهالي مطروح

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ مدينة العلمين ومدينة رأس الحكمة وغيرها من المدن التي يمكن تأسيسها على امتداد الساحل، ستنعكس إيجابيا على أحوال أهالي مطروح.

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع أهالي مطروح والسلوم وسيدي براني، الذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه «في فترة من الفترات مكانش في فرصة للدولة إنها تهتم بأهالي مطروح، أتصور إننا إن شاء الله هيبقى في جهد في إطار المشروعات التي نتحرك فيها».

وتابع: «أي مشروع بيتعمل مثل الطريق في مطروح الذي يستهدف تحريك التجارة بيننا وبين الأشقاء في ليبيا، عن طريق منفذ السلوم، تكلفته كبيرة جدا، هل سيستفيد الأهالي؟ طبعا، كل المشروعات التي ندشنها هنا في مطروح سيكون لها انعكاس على أهالي المحافظة».

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.