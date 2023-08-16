السيسي من مطروح: مش ممكن نقبل ظلم ولاد مصر.. وبنعوض أي متضرر من إجراءات المشروعات

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية مبدأها عدم ظلم أي مواطن من أي إجراء تتخذه الدولة لأن المواطن هو ابن مصر، لافتا أن أي حركة تمس المواطن أو أسرته أو التجمع السكني يجري تعويضهم عن السكن والأراضي الزراعية.

وتابع الرئيس السيسي: «لما المحطة النووية اتعملت في الضبعة حققنا معدل نمو وكذلك السياحة حققت معدل نمو، والتعويض هو جزء من المطلوب، لكن في شكل تاني من الحياة، والمواطن هيشعر به مع الوقت وحتى الآن الضبعة لم تنته، وبعد تنفيذها وافتتاح أول جزء منها سيكون هناك نمو متكامل»، لافتا أن كل مشروع يحدث له تأثير على الأهالي ومعدل النمو في مختلف القطاعات والمجالات، وقد يكون النمو بطيئا لكن يحدث.

وشهدت محافظة مطروح في عهد الرئيس السيسي طفرة تنموية غير مسبوقة، وكان قطاع الإسكان من أبرز القطاعات التي أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، إذ شهدت مطروح إنشاء المدينة السكنية في الضبعة.

كما شهدت محافظة مطروح مشروعات تنموية وخدمية عديدة، في 5 قرى تابعة لها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي غيّرت بنيتها التحتية والأساسية بالكامل، ولمسها أهالي قرى مدينة السلوم، وعلى مدار سنوات عدة عملت مؤسسة حياة كريمة على تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة بمدينة مطروح والقرى التابعة لها، باعتبارها من الأماكن الحدودية الأكثر احتياجًا للخدمات، ضمن المشروع الإنساني الأكبر في التاريخ.

ولم يغب ملف الطرق عن اهتمام القيادة السياسية بمحافظة مطروح، إذ حققت الدولة نجاحات ملموسة على أرض الواقع غيرت من شكل الحياة بالمحافظة، منها على سبيل المثال رصف طريق قرية الرويسات بحري السكة الحديد، ورصف طريق تجمع لواح بمطروح، ومحور المرحوم علي حميدة بمطروح، إضافة إلى تنفيذ مشروعي محور الضبعة ورصف «سيدي براني - السلوم»، إلى جانب عدد من المشروعات الطموحة لتنمية الساحل الشمالي الغربي للبلاد في مختلف المجالات ومنها الزراعية والسياحية.