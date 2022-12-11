تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ذا تراي فاكتوري تطلق سباق "نصف ماراثون الأهرامات" بمشاركة 4000 متسابق

اطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اشارة البدء لانطلاق نصف ماراثون الاهرامات في نسخته الرابعة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، على سفح أهرامات الجيزة العظيمة، أحد اعظم الأماكن التاريخية في مصر، بمشاركة 4000 متسابق من 79 دولة، تسابقوا في 3 مسافات 5 كيلومتر و 10 كيلومتر و 21 كيلومتر.

ونظمت ذا تراي فاكتوري برعاية شركة مراكز، المطور الرائد في مصر وإحدى شركات مجموعة فواز الحكير، السباق في أحضان المنطقة الأثرية أهرامات الجيزة، في نسخته الرابعة للعام الرابع على التوالي، حيث تنقل المتسابقون في الحدث الاضخم هذا العام، ما بين أقدم عجائب الدنيا القديمة المتبقية، هرم خوفو، وأيضا هرمي خفرع ومنقرع، والأهرامات الستة الأصغر التي تم بناؤها لملكاتهم.

وأشار وزير الشباب والرياضة الى ان المارثون كل عام يشهد تطورا كبيرا في عدد المشاركين وفي فعالياته، حيث يشارك في الماراثون هذا العام ما يقارب 4000 مشارك ومشاركة، من 79 دولة حول العالم، كما تم تقسيم المارثون في منافساته الى “5كم، 10 كم، 21كم".

وأضاف وزير الرياضة ان وزارة الشباب والرياضة تهدف دائما الى نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة لدي الجميع، الامر الذي يعود بالنفع على المجتمع المصري.

بالاضافة الى دمج الرياضة بالاماكن السياحية والاثرية، لما تتمتع به مصر من تراث ذاخر، حيث تم اقامة الماراثون في منطقة الاهرامات ايمانا بتنشيط السياحة في مصر والعمل على جذب السائح لزيارة مصر لما تتمتع به من اثار عريقة وجو مناسب.

فيما أكد وزير الشباب والرياضة ان دعم القيادة السياسية وتوفير الدعم الدائم لمثل هذه الاحداث هو ما يضعها على رأس اولويات الدولة وهي الاهتمام بصحة المواطن المصري.‎"ورحب أيمن حقي ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا تراي فاكتورى، بالمتسابقين من جميع أنحاء العالم، واصفا الحدث بالأعلى نجاحا من سابقيه، تماشيا مع رؤية الحكومة المستقبلية، نحو تبني أسلوب حياة صحية للمصريين، مؤكدا أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 الذي استضافته مصر الشهر الماضي في شرم الشيخ، زاد من تسليط الضوء على خريطتها السياحية، وأسهم في جعل السباق هدفا للسائحين من مختلف الجنسيات.

وأضاف أن شركاء النجاح، على رأسهم شركة بوما، عملاق الرياضة العالمي، قدم تي شيرت سباق أصلي لكل متسابق، بالإضافة إلى هدايا قيمة للفائزين.

كما قام البطل العالمي والأولمبي وأيقونة الرياضة العالمية يوسين بولت بالإشتراك في المؤتمر الصحفي الافتتاحي الرسمي عبر الفيديو كول خلال حفل الإطلاق، مشجعا جميع المتسابقين على الاستعداد للسباق.

وأوضح سيف الدين فوزي، المؤسس المشارك ومدير العمليات في شركة ذا تراي فاكتوري، أن النصف ماراثون شهد مشاركة متسابقين من الذكور والإناث من جميع الأعمار، لافتا إلى أن الأطفال الذين لم يتجاوزا عمر 10 سنوات كان لهم مشاركة فعالة في سباق 5 كيلومتر، بينما كانت الأعمار الأكبر حتى 80 عام مشاركة بكثافة في السباقات الثلاثة، حيث شكلت مسافة 5 كيلومتر مسارا مسطحا نسبيًا، بينما واجه المتسابقون من 10 كيلومتر و21 كيلومتر امتدادًا هبوطيًا نحو أبو الهول والعودة إلى الأعلى.

واختتم فوزي حديثه، قائلا: كان سباق "نصف ماراثون الأهرامات ممتع ومليئ بالتحديات، ولا تنسى استخدام هاشتاج #RaceThroughHistory لمعرفة معلومات أكثرعن السباق.