كاتب صحفي: التنمية المستدامة في مصر بعيدة المدى ولا تستهدف النتائج السريعة

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة لا تستهدف النتائج العاجلة السريعة، وإنما تنظر للمدى البعيد.

سياسات الدولة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد: تمسك الشعب بسياسات الدولة تعني مزيدا من التلاحم؛ لإمكانية مواجهة التحديات الخارجية؛ لأن مصر دولة رئيسية في قلب العالم والصراع الدولي عليها يزيد يوما تلو الآخر، مشددا على أن تأثر مصر بما يحدث في العالم جاء في سلاسل الإمداد والتوريد، والمعاملات المالية البنكية.

الإعلام الدولي

وعلق ناجي قائلا: الإعلام الدولي يخفي ما يحدث في تايوان والقرن الإفريقي وغرب ووسط إفريقيا وأمريكا اللاتينية، وإنما التركيز على بؤرة صراع واحدة وهي الأزمة الروسية الأوكرانية لمصالح معينة.

وقال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة: هناك تحديات فرضت على الدولة المصرية، والعالم تأثر بما حدث بسبب أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، والصين طرفا فاعلا رئيسيا خفيا في تلك الحرب.