«الإفتاء»: غدا الخميس أول أيام شهر صفر 1445

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ صفر لعام 1445 هجريًّا بعد غروب شمس يوم السبت التاسع والعشرين من شهر المحرم لعام 1445 هجريًّا، الموافق 16 من شهر أغسطس لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقالت دار الإفتاء: «تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر صفر لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الخميس 17 أغسطس لعام ألفين واثنين وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر صفر لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا».

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ، تقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متمنية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.