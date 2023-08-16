«علوم ملاحة بني سويف» تستطلع هلال شهر صفر بالتعاون مع «الإفتاء» اليوم

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بالجامعة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، يومًا استطلاعيًا، لتحري رؤية هلال شهر صفر لعام 1445.

احدى لجان الرصد والتحري من قبل دار الإفتاء المصرية

وأشار رئيس الجامعة، خلال تصريحات صحفية، اليوم، إلى أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء تُعد إحدى لجان الرصد والتحري من قبل دار الإفتاء المصرية، لاستطلاع هلال أوائل الشهور العربية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجامعة دائما ما تهتم بمد الكلية بأحدث التلسكوبات الفلكية التي تساعدها على إجراء الاستطلاعات والبحوث العلمية المختلفة.

ملاحة بني سويف: وكيل الكلية على رأس لجنة لإعداد تقارير استطلاع الهلال

من جانبه، قال الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن هناك لجنة من الكلية مكونة من الدكتورة منال جمال الدين وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أحمد بدوى يسن المدرس المساعد بقسم علوم الفضاء والمشرف على فريق الرصد، وذلك لإعداد تقارير استطلاع الهلال.

تجدر الإشارة، إلى أن الاقتران يحدث اليوم في تمام الساعة 12:27:40 ظهرًا ويكون غروب الشمس في تمام الساعة 7:30 مساء والقمر في تمام الساعة 7:52 مساء بالتوقيت المحلي وبذلك تكون فترة مكث الهلال بعد غروب الشمس تقدر بحوالي 21 دقيقة.