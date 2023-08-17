وكيل «صحة الشرقية» يحذر من خدوش العين وفركها بالإصبع: اذهب للطبيب فورا

حذر الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية من الخدوش الطفيفة التي تظهر في القرنية، إذ تسبب فقدان البصر، لذا يلزم عدم الاستهانة بها واللجوء إلى الطبيب فورا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريحات لـ«الوطن» أن أعراض إصابات العين تتمثل في الشعور بألم مستمر بالعين، وصعوبة الرؤية وعدم تحرك إحدى العينين مثل الأخرى، مع بروز العين خارج تجويفها أوحدوث تمزق بالجفن.

كيفية علاج خدوش العين

ولعلاج خدوش العين أشار إلى أنه يجب استخدام قطرات الستيرويد وأخرى مرطبة أو مرهم مضاد حيوي، مضيفا أنه عند الإصابة بضربة العين يجرى وضع كمادات باردة لتخفيف الألم والتورم، وعدم الضغط على العين.

ونصح من يشعر بوجود جزيئات صغيرة في العين بعدم فرك العين، أو أن يرمش عده مرات ليسمح للدموع الطبيعية بطرد الجسيمات، واستخدم محلول ملح أو ماء الصنبور لتنظيف العينين، وعند وجود رذاذ مواد كيميائية يجب غسل العين فورا بماء نظيف، ومعرفة اسم المادة الكيميائية لمساعدة الطبيب على كيفية العلاج.