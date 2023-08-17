أسعار قطارات تحيا مصر المتجهة من وإلى مرسى مطروح.. اعرف التفاصيل

تتنوع وسائل المواصلات التي تربط بين المحافظات ومرسى مطروح خلال موسم الصيف، ومن بينها قطارات تحيا مصر المتجهة إلى مرسى مطروح، التي تعد من أكثر وسائل المواصلات التي لها شعبية كبيرة، خاصة أنها واحدة من أرخص أسعار التذاكر التي تحرص الأسر متوسطة الدخل على استقلالها من القاهرة وحتى مطروح والعكس، بجانب المواصلات الأخرى من النقل البري.

مواعيد قطارات تحيا مصرالمتجهة من وإلى مرسى مطروح

وتأتي مواعيد قطارات تحيا مصر المتجهة من وإلى مرسى مطروح، حسب بيان سابق لهيئة السكك الحديدية، لتكون على مدار الأسبوع، كالتالي:

- القطار رقم 939/ 940 ثالثة مكيفة من القاهرة حتى مرسى مطروح، حيث يقوم من محطة القاهرة في تمام الساعة 05:50 صباحاً ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 1:40 مساءً من خلال عدد 8 عربات ثالثة مكيفة ويعمل بشكل يومي من محطة القاهرة يوميًا.

- القطار رقم 1933/ 1934 ثالثة مكيفة من القاهرة إلى مرسى مطروح، حيث يتحرك من محطة القاهرة في تمام الساعة 11:15 مساءً، ويصل محطة مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً عبر 8 عربات ثالثة مكيفة، ويقلع يومياً من محطة سكة حديد القاهرة.

- القطار رقم 1935/1936 ثالثة مكيفة من مرسى مطروح وحتى القاهرة، ويتحرك من محطة مرسى مطروح في تمام الساعة 10 مساءً، ويصل إلى القاهرة تمام الساعة 05:00 صباحاً ويسير من خلال 8 عربات ثالثة مكيفة، ويتحرك يومياً من محطة مرسى مطروح.

- القطار رقم 943 / 942 ثالثة مكيفة يتحرك من مرسى مطروح وحتى القاهرة، ويقلع من محطة سكة حديد مرسى مطروح في تمام الساعة 2:20 مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة الساعة 9:35 مساءً عبر عدد 8 عربات ثالثة مكيفة، ويجري تشغيله يومياً من محطة مرسى مطروح.

أسعار قطارات تحيا مصر المتجهة من وإلى مرسى مطروح

وفيما يخص أسعار قطارات تحيا مصر المتجهة من وإلى مرسى مطروح، حددتها هيئة السكك الحديدية، كالتالي:

- قطارات تحيا مصر إلى مرسى مطروح «الثالثة العادية» بـ50 جنيها.