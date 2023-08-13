أحمد موسى عن ظاهرة رشق القطارات بالحجارة: قد ينتج عنها كارثة

كشف الإعلامي أحمد موسى، أنه كانت هناك شكاوى كثيرة من وسائل النقل المتهالكة، ولذا الدولة أنفقت عليها المليارات لتغيير المنظومة إلى حد بعيد؛ لأن المواطن يستحق قطاراً وأتوبيس ومونوريل ومترو محترم يليق به.

استحداث قطار الدرجة الثالثة مكيف

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر استحدثت لأول مرة قطار الدرجة الثالثة المكيفة بعدما كان في السابق للغلابة بلا مقاعد أو حمامات.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن قطارات الدرجة الثالثة المكيفة كانت متكدسة بالركاب 4 أضعاف طاقة استيعابها، وأحيانا ينامون في أماكن الشنط.

وأردف أن اهتمام الرئيس السيسي الأول والأخير هو المواطن، وما عنده حاجة غير المواطن والله العظيم وهو شغله الشاغل، معلقا «هتشوفوا ده بعيونكم وتسمعوا بودانكم».

وأكد أن شبكة القطارات تنقل مليون راكب يوميا في مصر، مضيفا أن 8 عربات من القطار المكيف الدرجة الثالثة تعرضت للإتلاف والكسر وهذا شيء يحزن، خلال وصوله من محافظة مطروح إلى القاهرة، مطالبا بمحاكمة المخربين وليس فقط تحصيل غرامات.

وأضاف أن أموال هذه القطارات من فلوس المصريين، موضحا أن مشاهد تكسير عربات المترو محزنة بجد لأنها ظاهرة في منتهى الخطورة قد ينتج عنها كارثة حال إصابة قائد القطار لأنه يعرض حياة الركاب للخطر.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى: اللي يعمل كده مش ممكن يكون مواطناً مصرياً والله؛ لأن المواطن يحافظ على حاجته وهذا السلوك لا يقل عما قام به التنظيم الإرهابي الإخواني بحرق القطارات ويجرى حاليا محاكمتهم.