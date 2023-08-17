8 عروض عربية في الدورة الـ30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أعلنت لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، قائمة العروض العربية المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، والذي من المقرر أن تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل.

ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض العربية على 8 عروض من أصل 87 عرضًا عربيًا تقدموا بطلبات للمشاركة في المهرجان، وجاءت قائمة العروض المختارة، كالتالي: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).

قائمة العروض العربية المشاركة في المهرجان

وتتكون لجنة مشاهدة العروض العربية والأجنبية من أعضاء اللجنة العليا لـ مهرجان المسرح التجريبي، وتضم الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبدالرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بإضافة إلى عضوية كل من الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

اختيار مسرحية تشارلي في حفل الافتتاح

كانت اللجنة العليا للمهرجان أعلنت اختيار مسرحية تشارلي؛ لتكون العرض المشارك في حفل الافتتاح، وهي عن سيرة النجم العالمي تشارلي شابلن، ويقوم بالدور الفنان محمد فهيم، وهو من كتابة د. مدحت العدل، وقصة وإخراج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصص في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.