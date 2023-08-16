5 معلومات عن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.. ينطلق في سبتمبر

تنطلق فعاليات الدورة الـ 30 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي مع شهر سبتمبر المقبل، في الفترة من 1 وحتى يوم 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور سامح مهران، أستاذ الدراما وعلوم المسرح والرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، والذي تم تكليفه برئاسة المهرجان في شهر مارس الماضي، من قِبل وزيرة الثقافة دكتورة نيفين الكيلاني.

ونستعرض أبرز المعلومات عن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وذلك من خلال السطور التالية:

- حفل افتتاح الدورة الثلاثين ينطلق مع الأول من سبتمبر المقبل.

- اختيار مسرحية تشارلي، لتكون العرض المشارك في حفل الافتتاح، وهي عن تشارلي شابلن، ويقوم بالدور محمد فهيم، كتابة مدحت العدل، إخراج أحمد البوهي

- تستمر الفعاليات لمدة 7 أيام، ويشهد اليوم الثامن حفل الختام وتوزيع الجوائز للعروض المشاركة.

265 عرضا مسرحيا تقدمت للمشاركة

- عدد الأعمال التي تقدمت للمشاركة في الدورة الـ30 للمهرجان بلغت نحو 90 عرضًا مصريًا و87 عرضًا عربيًا و88 عرضًا أجنبيًا.

إعلان التفاصيل

- إعلان تفاصيل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي لدورته الـ 30، وأسماء المكرمين في حفل الافتتاح، والعروض التي تم اختيارها للمشاركة، والجوائز المقررة في مؤتمر صحفي، خلال الأيام القليلة المقبلة في مؤتمر صحفي.