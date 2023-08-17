وظائف جديدة بجامعة بنها الأهلية.. الشروط ومواعيد التقديم

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور عن وظائف جديدة في إطار استكمال الهياكل الإدارية للجامعة والوظائف الشاغرة، حيث جرى الإعلان عن حاجة الجامعة لشغل وظيفتي مدير عام الأمن، ونائب مدير الأمن بالجامعة وتقرر فتح باب التسجيل للتقدم من خلال رابط إلكتروني.

تستعرض«الوطن» الوظائف الشاغرة الجديدة بجامعة بنها الأهلية والشروط المطلوبة لشغل الوظائف ورابط التقدم والتفاصيل الكاملة لها.

وظائف جديدة بجامعة بنها الأهلية بالعبور

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور أن الوظائف المطلوبة ضمن استكمال الهياكل الإدارية بنظام التعاقد لوظيفتي :

- مدير عام الأمن

- نائب مدير الأمن.

شروط التقدم للوظائف الجديدة بجامعة بنها الأهلية

أضاف رئيس جامعة بنها الأهلية بالعبور أن شروط التقدم للوظائف الجديدة كالتالي :

- أن يكون ذو خلفية عسكرية أو شرطية سواء بالنسبة للمؤهلات الدراسية أو مدة الخدمة السابقة من الضباط المتقاعدين سواء من جهاز الشرطة.

- أن يكون لديه خبرة في مجال أمن المؤسسات ويتمتع بالشخصية القيادية ولدية سنوات خبرة وكافية.

رابط التقدم لوظائف جامعة بنها الأهلية بالعبور

أضاف رئيس جامعة بنها الأهلية أنه على راغبي التقدم لشغل هذه الوظائف المشار إليها استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض على الموقع الإلكتروني لجامعة بنها الأهلية على الرابط التالي من هنا

- على أن تتوافر في المتقدمين الشروط التالية والتعرف على التفاصيل وشروط التقدم من هنا

أوضح رئيس جامعة بنها الأهلية أن مواصفات المتقدمين للوظائف كالتالي :

- ألا يزيد عن 46 عاما بالنسبة لوظيفة مدير عام الأمن.

- ألا يزيد السن 42 عاما بالنسبة لوظيفة نائب مدير الأمن.

- الحصول على شهادة قانونية تفيد عدم الإحالة إلى مجلس التأديب أوالمحاكمة التأديبية أوالجنائية أوالإيقاف عن العمل

- أن يكون متفرغاً تفرغاً كاملاً للعمل بالجامعة وليس مرتبطاً بأي عمل آخر.

- موافقة المؤسسة التي كان ينتمي إليها قبل سن التقاعد التي يتقاضى منها معاشه حالياً على التحاقه بالوظيفة المعلن عنها.

مواعيد التقديم في وظائف جامعة بنها الأهلية

أشار رئيس جامعة بنها الأهلية أن التسجيل علي الرابط لمدة 15 يوما، فقط بداية من يوم السبت 19 أغسطس الجاري إلى الأحد 3 سبتمبر المقبل، مشفوعاً بالسيرة الذاتية وشهادات الخبرة، مع العلم بأنه لن يلتفت إلى الطلبات السابق تقديمها قبل تاريخ الإعلان على موقع الجامعة أو التي ترد بعد المدة المحددة للتسجيل على الموقع، وأنه لن تتلقى الجامعة أي طلبات ورقية باليد ولا أي وسيلة بخلاف التسجيل الإلكتروني على موقع الجامعة المنوه المشار إليه.

تشكيل لجنة تسليم وتسلم بين جامعتي بنها الحكومية والأهلية

في سياق آخر أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية بالعبور، قراراً بتشكيل لجنة التسليم والتسلم بين جامعتي بنها الأهلية والحكومية.

وضمت اللجنة كل من الدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور مصطفى راشد العبادي مستشار مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية للمراجعة المالية وعميد كلية التجارة جامعة بنها السابق، والدكتور محمد عبدالغفار مستشار مجلس الأمناء للشئون الهندسية ومسؤول المتابعة الفنية لمشروعات الجامعة الإنشائية.

كما ضمت اللجنة سامية عبد الحميد القائم بعمل أمين عام جامعة بنها الأهلية، وأحمد شاهين بالشئون القانونية بجامعة بنها الأهلية، وعماد عيسى الشؤون المالية بجامعة بنها الأهلية، وعلاء الدين عبد المغني أمين مخازن جامعة بنها الأهلية.

وأكد رئيس مجلس الأمناء أن اللجنة تولى مهام الفصل في بعض الأمور المعلقة بين الجامعتين، والعمل على تطبيق إجراءات مالية وإدارية منضبطة.