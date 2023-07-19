3 كليات جديدة بجامعة بنها الأهلية في العبور.. اعرف التخصصات

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022، الخاص بإنشاء جامعة بنها الأهلية، بمحافظة القليوبية.

إضافة ثلاث كليات جديدة

وقال «السعيد»، إن التعديل نص على إضافة ثلاث كليات جديدة إلى الجامعة، وهي: الفنون البصرية والتصميم، والطب البيطري، وعلوم الطاقة، في إطار الحرص على تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية المطلوبة وتقليل الاغتراب، وتوفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة.

جامعات الجيل الرابع

جدير بالذكر أن جامعة بنها الأهلية تُقام بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، على مساحة 40 فدانًا، وتم تجهيزها بمستوى جامعات الجيل الرابع

كشف بيان الجامعة أن الدراسة بدأت العام الماضي في 4 كليات وهي الطب البشري و الهندسة، وعلوم الحاسب، والاقتصاد وإدارة الأعمال خلال العام الدراسي 2023 وتقدم الجامعة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، في إطار أهمية دور الجامعة في تقديم خدمة تعليمية متميزة وفقًا لأحدث النظم ومعايير الجودة وبتكلفة مناسبة للطلاب