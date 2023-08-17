أستاذ تخطيط عمراني: تطوير القاهرة التاريخية ينعش الاقتصاد القومي

علق الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، قائلًا: يمثل اهتمام المصري بحضارته، فمن من ليس له حاضر ليس له مستقبل.

أنماط معمارية تعكس الأزمنة المختلفة

وأوضح الدكتور سيف الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أن القاهرة التاريخية تمثل أنماطًا معمارية مختلفة، تعكس الأزمنة التي مرت بها، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تقوم بانعاش ذاكرة المواطن المصري، للحفاظ على تاريخ مصر بإعادة إحياء القاهرة التاريخية عن طريق عدة محاور.

وأشار إلى أن تطوير القاهرة التاريخية بدأ بالفعل بتطوير مساجد «الإمام الحسين، السيدة زينب، السيدة نفيسة» ما يضع مصر على الخريطة السياحية الخارجية، مؤكدًا أن السياحة تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

ولفت إلى أن هذا المشروع يمثل استعادة للذاكرة التاريخية مشيرًا أن الدولة ترفع جودة حياة المواطن وتنعش ذاكرته والاهتمام بحاضره ومستقبله.