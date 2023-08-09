استشاري مشروع القاهرة التاريخية: الانتهاء من 5 مناطق خلال عام ونصف

أعلن المهندس محمد الخطيب استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية موعد الانتهاء من 5 مناطق رئيسية ذات أولوية في الفترة الحالية وهي «منطقة حول مسجد الحاكم بأمر الله، منطقة جنوب مسجد الحسين، منطقة درب اللبانة، حارة الروم، المنطقة المحيطة لباب زويلة».

عام ونصف على الانتهاء من تطوير القاهرة التاريخية

وقال «الخطيب» في تصريحات تليفزيونية له، إن المعدل الزمني للانتهاء من مشروع تطوير القاهرة التاريخية، خلال عام ونصف من الآن وهذا بالنسبة للخمس مناطق المذكورة سلفا - مناطق ذات أولوية - لافتا إلى أن القاهرة التاريخية ضخمة جدا، والتعامل معها في التطوير يأتي على مراحل وأجزاء، لأنه من الصعب تطويرها ككتلة واحدة.

التعامل مع القاهرة التاريخية سابقا كان خاص بالمباني الأثرية فقط

وتابع استشاري مشروع تطوير القاهرة التاريخية، بأن المناطق صعبة الترميم لأنها مكتظة بالسكان وبالمحلات والأسواق، مؤكدا أن التعامل فيما سبق طوال عقود مع هذه المنطقة أن عبارة عن ترميم المباني الأثرية فقط، لكن حاليا الأمر يختلف لأنه الترميم والتعامل يستهدف المباني الآثرية ومحيطها بالإضافة على الأحياء العمرانية، بجانب التطوير المجتمعي أيضا.

وأكد المهندس محمد الخطيب، أنه أول مرة يتم الالتفات بالقاهرة التاريخية بهذه الخطة، الموضوعة بشكل مدروس ومحترف وعلمي مرتبط للاشتراطات الدولية للترميم باليونيسكو لانها مسجلة كتراث عالمي.

وقال الدكتور سيف الدين فرج خبير الاقتصاد العمراني، لـ الوطن، إن مشروع تطوير القاهرة التاريخية، الهدف منه القضاء على العشوائيات، وارجاع الروح التاريخية للمنطقة سواء للعصر المملوكي، أو للفاطمي، مشيدا بدور الجهات التنفيذية في حفاظها على المفردات المعمارية للمنطقة.

وأضاف فرج، أن أحد أهم أهداف مشروع تطوير القاهرة التاريخية، هو زيادة السياحة، والحث عليها، موكدا أن هذه التطورات ستعود بالنفعة الاقتصادية على المنطقة وعلى القاهرة، مثلما حدث مع شارع المعز، عندما تم تطويره من قبل، فأصبح ملاذا للسياحة.