موعد صلاة الجمعة اليوم.. اعرف توقيتها في القاهرة والإسكندرية

استعرض الموقع الرسمي الإلكتروني للهيئة العامة للمساحة، موعد صلاة الجمعة، اليوم 18 أغسطس الجاري، وفق كل مدينة ومحافظة بمختلف أنحاء الجمهورية، من أجل معرفة وقت الصلاة والاستعداد للخطبة في وقت كافٍ من بدايتها.

وتستعرض «الوطن»، موعد صلاة الجمعة في جميع المحافظات اليوم، وفق ما أعلنته الهيئة العامة المصرية للمساحة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في طنطا.. يحين أذان الظهر الساعة 1:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا.. يحين أذان الظهر الساعة 12:53 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر.. يحين أذان الظهر الساعة 12:53 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان.. يحين أذان الظهر الساعة 12:52 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في القاهرة.. يحين أذان الظهر الساعة 12:59 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية.. يحين أذان الظهر الساعة 01:04 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج.. يحين أذان الظهر الساعة 12:57 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا.. يحين أذان الظهر الساعة 1:01 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم.. يحين أذان الظهر الساعة 01:01 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط.. يحين أذان الظهر الساعة 12:59 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة اليوم في بني سويف.. يحين أذان الظهر الساعة 1:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنصورة.. يحين أذان الظهر الساعة 12:59 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح.. يحين أذان الظهر الساعة 1:15 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ.. يحين أذان الظهر الساعة 1:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ.. يحين أذان الظهر الساعة 12:47 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية.. يحين أذان الظهر الساعة 12:55 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في دمياط.. يحين أذان الظهر الساعة 12:57 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة.. يحين أذان الظهر الساعة 1:03 ظهرًا.