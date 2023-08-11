10 معلومات عن الشيخ المعيقلي بعد سقوطة في صلاة الجمعة بالحرم المكي

تعرض الشيخ ماهر المعيقلي، خطيب المسجد الحرام، لوعكة صحية في بداية صلاة الجمعة اليوم، ما حال دون قدرته على إكمال الصلاة، وعوضه في ذلك رئيس الشؤون الدينية في المسجدين الحرام والنبوي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

الشيخ ماهر المعيقلي يتعرض لوعكة صحية

وفقًا للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الشؤون الدينية، تعرض الشيخ ماهر المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، لإغماء بسبب الإعياء والإرهاق في آخر الخطبة وبداية الصلاة، ونظرًا لعدم قدرته على استكمال الصلاة، تأخرت وأتمها الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وأكد المتحدث، أن الشيخ ماهر المعيقلي بصحة جيدة ويتمتع بالعافية.

وتستعرض «الوطن» أبرز 10 معلومات عن إمام المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، بعد سقوطة في صلاة الجمعة، كالتالي:-

مسيرة الشيخ ماهر المعيقلي

1- ولد الشيخ ماهر المعيقلي في مدينة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

2- يحفظ الشيخ ماهر القرآن الكريم، ودرس في كلية المعلمين بالمدينة، وتخرج كمعلم لمادة الرياضيات.

3- حصل على درجة الماجستير في فقه الإمام أحمد بن حنبل من كلية الشريعة بجامعة أم القرى، عام 1425 هجريًا.

4- حصل أيضًا على درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى في عام 1432 هجريًا، بتحقيق كتاب تحفة النبيه شرح التنبيه للإمام الشيرازي في الفقه الشافعي.

5- يعمل أستاذا مساعدا في قسم الدراسات القضائية بكلية الدراسات القضائية بجامعة أم القرى، وأصبح وكيلًا للكلية للدراسات العليا والبحث العلمي.

6- تولى إمامة المصلين في المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان، في عامي 1426 و1427 هجريًا.

7- يشغل منصب إمام المصلين في صلاة التراويح والتهجد في المسجد الحرام خلال شهر رمضان في عام 1428 هجريًا.

8- عين رسميًا كإمام للمسجد الحرام منذ عام 1428 هجريًا وحتى الآن.

9- تزوج الشيخ ماهر المعيقلي من امرأة باكستانية الأصل والدة حمد المعيقلي، وبسبب هذا الزواج تعرض لانتقادات من أفراد قبيلته، ما أدى إلى حدوث مشادة كبيرة بينهم، وبعد ذلك قرر الانتقال للعيش مع جده بعيدًا.

10- أنجب الشيخ ماهر المعيقلي من زوجته الباكستانية، وتمكن بسرعة من تحقيق نجاحات كبيرة وكسب مكانة مميزة، وذلك بفضل إمامته للحرم المكي، وحاليًا، يعتبر مصدر فخر وتقدير من قبيلته.