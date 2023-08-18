أفضل الأعمال في شهر صفر.. احرص عليها

مع حلول أول أيام شهر صفر يحرص المسلمون على الإكثار من الطاعات، خاصة إذا حل أول يوم في الشهر مع يوم الجمعة كما في هذا العام، ولكن مع ذلك قد لا يعلم البعض أفضل الأعمال في شهر صفر.

أفضل الأعمال في شهر صفر

وعن أفضل الأعمال في شهر صفر، أوضح العلماء أن أولها الصلاة والحرص والمحافظة عليها، وكذلك التبكير إليها مع الإكثار من النوافل.

أما عن ثاني أفضل الأعمال في شهر صفر، فهي الصيام، فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي».

تعرف على أفضل الأعمال في شهر صفر

ومن بين أفضل الأعمال في شهر صفر يأتي حفظ الجوارح عن المحرمات، وكذلك الإكثار من شهادة التوحيد بصدق وإخلاص، فضلا عن الإكثار من ترديد الدعاء.

ما أفضل الأعمال في شهر صفر

واستكمالا للحديث عن أفضل الأعمال في شهر صفر، يجب الحرص على الاستغفار وقيام الله، والإكثار من ذكر الله والتسبيح، والمداومة على الأذكار، وصلة الأرحام.