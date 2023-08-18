دعاء شهر صفر.. «يارب اختم لنا خير هذا الشهر بالخير والبركة والرزق»

يحرص كثير من المسلمين على الطاعات والعبادات مع حلول شهر صفر، منها الإكثار من الدعاء، خاصة مع حلول أول أيام صفر مع يوم الجمعة، الذي هو يوم مبارك عند الأمة الإسلامية.

دعاء شهر صفر

وعن دعاء شهر صفر، وحلوله مع يوم الجمعة، نشر الدكتور على جمعة، المفتي السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دعاء عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» يقول: «اللهم إنا نسألك يا قوي يا عزيز يا معين بقوتك وعزتك يا عزيز يا متين ؛أن تكون لنا عونا ومعينا في جميع أقوالنا وأحوالنا وأفعالنا وجميع ما نحن فيه من فعل الخير ،وأن تدفع عنا كل هم وضيق وضير ونقمه ومحنه قد استحقيناها من غفلتنا وذنوبنا، يا لطيف يا قدير فإنك أنت الغفور الرحيم قد قلت وقولك الحق {وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}».

تعرف على دعاء شهر صفر

وهناك أكثر من صيغة يمكن ترديدها دعاء شهر صفر، منها التالي:

- «اللهم أعوذ بالله من شر الزمان وأهله».

- «يارب اختم لنا خير هذا الشهر بالخير والبركة والرزق».

- «اللهم اغفر لنا الذنوب وكفر عن سيئاتنا وابعد عن شر الأيام».

- «اللهم بحق هذه الأيام المفترجه أن ترزقنا راحة البال والطمأنينة».