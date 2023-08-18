وكيل «صحة الشرقية» يتفقد الخدمات الطبية بمستشفيات الصدر والحميات

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفيات الصدر والحميات بالزقازيق، لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأعمال التطوير الجارية بهما، والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الحميات والصدر على مستوى الجمهورية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن العمل

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، حيث بلغ عدد الحالات المرضية الموجودة 42 حالة بمستشفى الصدر، وعدد 47 حالة بالحميات، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن العمل، وارتدائهم الواقيات الشخصية، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الطبية الحرجة، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة، وعدم وجود أي نواقص بالأصناف المختلفة بالمستشفيات.

الخدمة الطبية المقدمة بالعناية المركزة

كما اطمأن «مسعود» على الخدمة الطبية المقدمة بالعناية المركزة للأمراض الصدرية، والعناية المركزة لمرضى الكبد، وعناية مرضى الحميات، وقام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى والتأكد من استكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، كما أكد على ارتداء جميع المرضى للزي الطبي بالأقسام الداخلية بالحميات، ومشددا على مديري المستشفيات بمتابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية مثل الكراسي المتحركة الخاصة بنقل المرضى، والأبواب والشبابيك، وأعمال السباكة، حفاظاً على البنية الأساسية للمستشفيات، مع التوجيه بسرعة تفعيل معمل الميكروبيولوجي بالصدر، وتكليف مديرة إدارة بنوك الدم بالمديرية لتوفير ثلاجة حفظ دم بمستشفى الحميات.

كما تابع آخر المستجدات بشأن أعمال التطوير الجارية بمبنى الوحدات المتخصصة الجديد بمستشفى الحميات، والمكون من 4 أدوار، تتضمن قسم الكلى الصناعي، وقسم للكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم عناية مركزة، وقسم داخلي.