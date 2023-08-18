ظهرت في 3 دول.. الصحة العالمية تحذر من سلالة جديدة لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية، من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا، تملك عددا هائلا من البروتين الشوكي على سطحها، وهو ما يسهل انتشارها إلى خلايا الإنسان، حيث ظهرت تلك السلالة في أمريكا وإسرائيل والدنمارك.

الصحة العالمية تحذرمن سلالة جديدة من فيروس كورونا

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، والسلطات الصحية الأمريكية، صباح اليوم، أنهما يراقبان عن كثب السلالة الجديدة من فيروس كورونا BA.2.86، حيث إن التأثير المحتمل لمتحوراتها المتعددة مازال غير معروف حتى الآن، كما أنها ظهرت في حالات بسيطة بأمريكا، فيما فاجأت حالة إصابة واحدة إسرائيل، وحالتان في الدنمارك، حسبما ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

سلالة جديدة من فيروس كورونا تهدد العالم

وقررت منظمة الصحة العالمية تصنيف السلالة الجديدة، ضمن فئة المتحورات قيد المراقبة، بسبب العدد المهول من البروتين الشوكي بالسلالة، إذ يصل عددها إلى أكثر من 30 بروتينا تحملها علي سطحها، وهذا ما يساعدها علي الانتشار وإصابة خلايا الإنسان بشكل أسرع، وفقا للنشرة الوبائية المخصصة لجائحة كوفيد-19.

وفي السياق ذاته، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) عبر تطبيق «إكس» المعروف سابقا بـ«تويتر»، إنها تراقب السلالة الجديدة من فيروس كورونا عن كثب، تحديدا بعد وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 769 مليونا فيما بلغ عدد الوفيات أكثر من 6,9 ملايين.