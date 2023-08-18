وكيل «صحة الشرقية» يتفقد منافذ تقديم الخدمة الطبية بمستشفى الصالحية الجديدة

زار الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منافذ تقديم الخدمة الطبية بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بهم.

تدريب هيئة التمريض على التعامل مع الأجهزة الطبية

تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الصالحية، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وتدريب هيئة التمريض على التعامل مع الأجهزة الطبية بالأقسام الحرجة، من وجود كميات كافية من الآلات المعقمة المستخدمة بقسم الاستقبال، كما تلاحظ وجود كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة، ووجه وكيل الوزارة مدير عام الصيدلة بالمديرية بمتابعة الاستهلاك وتحديد الكميات الواجب توافرها بالصيدلية.

أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء

كما شدد على سرعة توفير غرفة لسحب العينات بالعيادات الخارجية، لتقليل تردد المواطنين والمرضى داخل المعمل، وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، كما أكد أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وتم التأكد من انتظام عمل العيادات المسائية في التخصصات الطبية المختلفة.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الحضانات، موجهاً بوضع خطة لتطوير وتوسعة القسم، مع فصل أماكن الأقسام الطبية عن الأقسام الإدارية بالمستشفى، ومكلفاً لجنة التطوير بالمديرية، بعمل دراسة شاملة بالتنسيق مع إدارة المستشفى، والعرض على وكيل الوزارة.

كما قام «مسعود»، بالمرور على بنك الدم، والتأكد من توافر الأصناف المختلفة من الدم ومشتقاته، موجهاً بسرعة استكمال كافة التجهيزات لتشغيل البنك بكامل طاقته.