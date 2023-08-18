أستاذ تفسير بالأزهر: الوفاء خلق قرآني من هدي الإسلام

قال الدكتور محمد حسن سبتان، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، إنَّ الوفاء خلق قرآني من هدي الإسلام، ويعني «الوفاء بالعهد»، موضحا أن الوفاء في حد ذاته يدل على إتمام وكمال الشيء، كما قال ابن فارس في معجمه: «الوفاء إتمام العهد وإكمال الشرط»، ومنه يُقال أوفيتك الشيء إذا قضيته إياه وافياً، واستوفيته أي أخذته منك كاملاً حتى لا يترك منه شيئاً.

سبتان: الوفاء بالعهد في القرآن الكريم عام وشامل

أضاف «سبتان» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «آيات بينات» المُذاع على شاشة «قناة الناس» اليوم الجمعة، أنَّ الوفاء بالعهد في القرآن الكريم معنى عام وشامل، علينا اتباعه في كافة المعاملات، قائلاً: «من أجل هذا كان الوفاء خلقاً انسانياً عام لكل الإنسانية وليس خاصاً بما بين المسلمين بعضهم البعض، بل يشمل الوفاء بالعهد حتى وإن كان وعداً بين المسلم ومن ليس على دين الإسلام».

الوفاء بالعهد.. بلوغ تمام الكمال

وتابع أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، «الوفاء بالعهد هنا هو بلوغ تمام الكمال في تنفيذ كل ما عاهد عليه المرء، سواء كان هذا العهد بينه وبين الله -عز وجل- أو بينه وبين العباد ومشهور كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة لراغب الأصفهاني جاء فيه في معنى الوفاء «الوفاء أخو الصدق وأخو العدل» ومن يريد أن يصل إلى مقام الوفاء لابد أن يكون صادقاً وعادلاً معاً».