رئيس «الدستورية العليا»: 6 مارس يوم الوفاء لكل قاضٍ شرف بالعمل في المحكمة

قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنّ الرقابة الدستورية جزءا ملهما للتنمية التي تتطلع إليها الشعوب، وبها يواجه القاضي الدستوري، كل الإشكاليات والتحديات وثيقة الصلة بالمجتمع.

وأضاف فهمي، خلال كلمته في احتفالية المحكمة الدستورية العليا بإطلاق كتاب «ملامح القضاء الدستوري المصري»، أنّ المحكمة الدستورية العليا نهضت بدور عظيم في إعادة تعاطي المشرع بمختلف مناحي الحياة بالمجتمع المصري، حين أكدت بأحكامها وقراراتها على صون الدستور واحترام أحكامه، ومنح الدستور أحكام المحكمة الدستورية العليا الحجية المطلقة لكونها حصن الدستور الأعظم والمعبرة عن معانيه، بمراعاة أنّ القضاء الدستوري يباشر رقابته التي لا تقتصر على ما نصت عليه التشريعات، بل تمتد لسد الفراغ التشريعي الذي يخل بإنفاذ قواعد دستورية فيما يعبر عنه برقابة الإغفال التشريعي.

ووجّه رئيس المحكمة الدستورية العليا، التحية للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لقيادته الاحتفالية، والشكر للمستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، الذي أطلق فكرة إعداد الكتاب، كما وجّه الشكر لكل من أسهم بجهده وفكره لإطلاق الكتاب، معلنا أنّ يوم 6 مارس الموافق الانعقاد الأول لجلسات المحكمة العليا، سيكون يوما للوفاء لكل قاضٍ شرف بالعمل في المحكمة الدستورية العليا وانتسب لها.