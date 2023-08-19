10 معلومات عن عيد التجلي.. تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بذكرى التجلي، والذي يمثل تجلي المسيح أمام تلاميذه الثلاثة يعقوب ويوحنا وبطرس، بحسب المعتقد المسيحي.

معلومات عن عيد التجلي

وتستعرض «الوطن»، أبرز المعلومات حول عيد التجلي 2023، بحسب المعتقد المسيحي، كما يلي:

- تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بهذا العيد في يوم 13 مسرى، الذي يوافق يوم 19 أغسطس هذا العام.

- وردت قصة عيد التجلي في الإنجيل المقدس (مرقس، ولوقا).

- رافق المسيح فوق جبل طور ثلاثة من تلاميذه فقط، هم بطرس ويعقوب ويوحنا، وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم.

- تغيرت هيئة المسيح وصار وجهه يشع نوراً وصارت ثيابه تلمع.

- ظهر لهـم إيليا مـع موسى، وكانا يتكلمان مع يسوع.

- يأتي احتفال الأقباط الأرثوذكس بعيد التجلي قبل يومين من الاحتفال بعيد صعود العذراء، حسب الاعتقاد المسيحي.

- تقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية في الخارج والداخل الاحتفال بالتجلي منذ اليوم السابق للعيد حيث تصلى العشيات ثم تصلي في اليوم التالي قداسات الاحتفال.

- يحتفل الأقباط بتذكار عيد التجلي دون صوم انقطاعي.

- يعد عيد التجلي من الأعياد السيدية الصغرى بالكنيسة، حيث تنقسم الأعياد المرتبطة بالسيد المسيح إلي أعياد سيدية كبرى وسيدية صغرى وأخرى غير سيدية مرتبطة بالقديسين والرسل.

- اجتمع الصوامون على جبل التجلي حيث أن موسى وإيليا صام أربعين يوماً كذلك السيد المسيح صام أربعين يوماً.