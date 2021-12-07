تفاصيل قداس عيد القديسة كاترين من داخل كنيسة التجلي (صور)

حصلت «الوطن»، على صور حصرية، من داخل كنيسة التجلي بدير سانت كاترين، حيث بدأ قداس صلاة عيد استشهاد القديسة كاترين، وبدء الرهبان بعمل الطقوس الخاص بهذه الذكرى، وهي إيقاد الشموع داخل كل أرجاء الكنيسة، المشكاوات والقنابل الصغيرة، وإضاءة النجف بالكامل، وارتدى الرهبان الزي الخاص بالصلاة.

ترأس الأنبا ديميانوس ديمتري، مطران دير سانت كاترين، الصلاة وجلس على الكرسي الخاص به، مرتديا زيه الخاص، ممسكا بعصاه، فيما ارتدى الرهبان الزي الخاص بالقداس، باللون الأحمر والأسود.

حمل رفات القديسة كاترين.

الصلاة بدأت مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى غد الأربعاء، وينتهي بإخراج رفات القديسة كاترين من داخل كنيسة التجلي ويقبلها الرهبان وهي داخل صندوق ذهبي موجود بالمدبح، وأخيرا يجري الطواف بالرفات حول الكنيسة في منطقة شجرة العليقة، بئر موسى عليه السلام، الوادي المقدس طوى.

اقتصر القداس على رهبان الدير فقط، ولم يحضره أحد من الخارج بسبب جائحة كورونا، وجرت الصلاة وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا.

إغلاق الدير 3 أيام

جدير بالذكر أن إدارة دير سانت كاترين، أصدرت قرارا أمس، بغلق الدير أمام السياح ثلاثة أيام تبدأ من اليوم وتنهي الخميس المقبل، لإقامة صلاة القداس في عيد استشهاد القديسة كاترين.

المحافظ زار الدير

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أمس، بجولة تفقدية بالدير التقى من خلالها بعدد من الساحئين زوار الدير من مختلف الجنسيات، ورحب بهم على أرض مدينة سانت كاترين المقدسة، كما أطلعهم على مجهودات الدوله الحالية، والتى تهدف لتطوير الدير والمدينة بشكل عام، مما يوفر للزائرين كل سبل الراحة والأمن والأمان، وأكد على أن المدينة ستصبح قبلة للسياحة البيئية والدينية على مستوى العالم، وقام المحافظ بإهداء الدير كميات ضخمة من الهدايا العينية والمتمثلة فى مواد غذائية، كما وجه بإرسال شحنة أخرى إلى دير السبع بنات، والذى يبعد 60 كم عن كاترين، وهى عادة سنوية، يحرص المحافظ عليها كل عام، للتأكيد على التواصل العميق بين أجهزة المحافظة والإخوة الأقباط.