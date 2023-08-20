6 نصائح من «الصحة» لمرضى القلب.. أهمها التخلص من التدخين

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الخاصة بمرضي القلب على هامش حملة «100 يوم صحة» من خلال فرق التواصل المجتمعي، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين والبعد عن السلوكيات والعادات الخاطئة التى لها بالغ الأثر على أجهزة الجسم.

نصائح لمرضى القلب.. الإقلاع عن التدخين

وجاءت نصائح وزارة الصحة والسكان على النحو التالي:

- إجراء بعض التغييرات في نمط حياتك للوقاية من أمراض القلب

-الحد من التوتر والإقلاع عن التدخين.

- تناول الأغذية الصحية والبعد عن تناول الوجبات السريعة.

- ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي.

- التحقق من المعدلات الصحية لضغط الدم والحفاظ عليها.

- التحقق من المستويات الصحية للكوليسترول وسكر الدم والحفاظ عليها.

أسباب الإصابة بمرض القلب

وكشفت وزارة الصحة والسكان أسباب الإصابة بمرض القلب والتى جاءت على النحو التالى :-

- الإصابة بمرض السكر

- ارتفاع ضغط الدم

- مرض الشريان التاجي

- الإفراط في شرب الكحليات أو الكافيين

- مشكلة في القلب منذ الولادة (عيوب خلقية)- التوتر العاطفي

حمة 100 يوم صحة والكشف المبكر عن الأمراض

ودعت وزارة الصحة والسكان لضرورة الكشف المبكر عن الأمراض، لافتة الى أن الكشف المبكر يساهم فى رفع معدلات الشفاء بنسبة تصل الى 90%، مشيرا الى أن مبادرة 100 يوم صحة توفر خدمة الكشف والعلاج مجانى ولا يتحمل المواطن أى أعباء مالية خلال رحلة الكشف.