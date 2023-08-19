«الصحة»: متحور كورونا الجديد لم يظهر في مصر حتى الآن.. وهذه طرق الوقاية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عدم ظهور متحور كورونا الجديد في مصر حتى هذه اللحظة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه لا داعي لقلق المواطنين بشأن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، موضحا أنه من الطبيعى منذ انتشار الجائحة أن يظهر متحور من حين إلى آخر، وهذه سمة الفيروسات التنفسية.

وذكر، أنه وفقا لمتابعة الوضع الوبائي للمتحور الجديد فإن أعراضه لا تشكل أي خطورة، ولا تسبب تهديدا للحياة.

طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد

وأضاف متحدث الوزارة، أن خطورة متحور كورونا الجديد تكمن في الانتشار، ولكنه ليس خطيرا من الناحية الصحية، وكل الأدوية المستخدمة لعلاج فيروس كورونا ومتحوراته أثبتت فعالية في علاج هذا المتحور.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الدول التي ظهر بها المتحور الجديد أبلغت عن عدد قليل للإصابات والوفيات، فيما أبلغت دول أخرى تابعة لمنظمة الصحة العالمية عن زيادة الإصابات وقلة الوفيات، موضحا أن هذا الوضع الوبائي غير مقلق، وفي مصر نسجل أقل معدلات للإصابات منذ انتشار الجائحة ولم نسجل أي حالة وفاة منذ مارس 2023.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة عدم الاختلاط بالأشخاص المصابين بنزلات برد، وعلى الأشخاص المصابين بنزلات البرد ضرورة ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وعدم الحصول على أي علاجات أو أدوية من خلال وصفات متداولة بين المواطنين وبعضهم البعض، إذ لابد من الاتصال المباشر بالطبيب المختص.

التطعيم ضرورة للوقاية من متحور كورونا الجديد

وعن الوقاية من متحور كورونا الجديد، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي، والمداومة على غسيل اليدين بعد تلامس أي أسطح غير نظيفة، والحصول على التطعميات وخاصة الجرعة التنشيطية لدورها في تعزيز الجهاز المناعى ضد فيروس كورونا أو أى متحور يظهر له.