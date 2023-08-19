القبص على «عصابة سرقة ماكينات الري» في البحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 9 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركزى شرطة بدر وكوم حمادة "بينهم عميلان سيئ النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات وخراطيم الرى من الأراضى الزراعية.

اعتراف المتهمين

بمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم عدد 16واقعة سرقة بدائرة مركز شرطة بدر وأرشدوا عن المسروقات (عدد 6 ماكينات وكميات من خراطيم الرى- السيارتان "المستخدمتان فى إرتكاب الوقائع" - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").تم إتخاذ الإجراءات القانونية.