رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القبص على «عصابة سرقة ماكينات الري» في البحيرة

كتب:

محمد سيف
01:28 م | السبت 19 أغسطس 2023
قوة أمنية

قوة أمنية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 9 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة مركزى شرطة بدر وكوم حمادة "بينهم عميلان سيئ النية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات ماكينات وخراطيم الرى من الأراضى الزراعية.

اعتراف المتهمين

بمواجهة المتهمين  إعترفوا بإرتكابهم عدد 16واقعة سرقة بدائرة مركز شرطة بدر وأرشدوا عن المسروقات (عدد 6 ماكينات وكميات من خراطيم الرى- السيارتان "المستخدمتان فى إرتكاب الوقائع" - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

حادث 15 مايو.. تفحم سيارة وقود وإصابة قوة أمنية أثناء معاينة الحادث

تفاصيل حادث 15 مايو اليوم.. دهس قوة أمنية وقت معاينة حريق سيارة وقود

استنفار في طرابلس.. قوة أمنية تنتشر حول مبنى مجلس الوزراء الليبي

المشدد سنة لـ20 متهما في واقعة التعدي على قوة أمنية بقسم ثان شبرا الخيمة

مراسل «إكسترا نيوز»: مقتل أحد مهاجمي قوة أمنية بالإسماعيلية أثناء تصدي القوات للهجوم
بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.