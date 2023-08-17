ضبط 26 طربة حشيش بحوزة 4 أشخاص في المنوفية

ضبط قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، 4 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزتهم 26 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلوجرام، وكمية لمخدري البانجو والأيس، وفرد محلي وعدد من الطلقات لذات العيار.

حيازة مخدرات بقصد الاتجار

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والطلقات للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ400 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.